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Trẻ em nơi “Nóc nhà Đông Bắc” được học và thực hành sơ cứu đuối nước

Ngày 23/5, báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.
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