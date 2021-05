Trao hơn 160 triệu đồng đến gia đình chị Phan Thị Lợi

Ngày 27/5, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiến 160.720.000 đồng đến gia đình chị Phan Thị Lợi (xóm 7, Đông Tây Hồ, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An). Đây là số tiền do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 5/2017. Cùng đi có ông Nguyễn Vương Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Nguyễn Công Chúc – Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Thành, ông Đinh Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Phúc Thành