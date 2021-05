Trao gần 87 triệu đồng đến gia đình chị Hà Thị Minh

Ngày 13/1, PV Dân trí tại Nghệ An và ông Nguyễn Đình Tuất – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã đến thăm và trao số tiền 86.900.000 đồng đến gia đình chị Hà Thị Minh. Chồng chị Minh đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng còn cô con gái vừa mổ tim.Đây là số tiền do bạn đọc báo Dân trí quyên góp, ủng hộ trong tuần 4 tháng 12/2017.