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Tranh cãi nảy lửa: Liverpool bị cướp chiến thắng trước Man City?

Nhiều quan điểm khác nhau xuất hiện liên quan tới tình huống Liverpool bị từ chối phạt đền trong trận đấu với Man City.
Đọc thêm : Tranh cãi nảy lửa: Liverpool bị cướp chiến thắng trước Man City?