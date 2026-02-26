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Trắng đêm xếp hàng vì sợ mất lượt mua vàng ngày Thần Tài

Từ 3h sáng, tại Hà Nội và TPHCM, đông đảo người dân đã có mặt xếp hàng trước cửa hàng vàng chờ lấy số thứ tự để mua được vàng, bạc sớm trong ngày Thần Tài.
Đọc thêm : Trắng đêm xếp hàng vì sợ mất lượt mua vàng ngày Thần Tài