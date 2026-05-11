Video
video cùng chuyên mục

Trạm Công dân số "gõ cửa” từng khu dân cư tại TPHCM

Các trạm công dân số đầu tiên tại Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương hay CityLand Park Hills giúp người dân TPHCM tiếp cận dịch vụ công và kiểm tra sức khỏe miễn phí ngay gần nhà.
Đọc thêm : Người dân thích thú đo chỉ số sức khỏe ở Trạm công dân số TPHCM