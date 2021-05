Trailer phim “Valerian and the City of a Thousand Planets” (Valerian và thành phố ngàn hành tinh)

Bộ phim khoa học viễn tưởng “Valerian and the City of a Thousand Planets” (Valerian và thành phố ngàn hành tinh) đã có tuần đầu ra rạp khá đìu hiu, phim chỉ thu về được 17 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim có kinh phí đầu tư sản xuất lên tới 180 triệu USD.