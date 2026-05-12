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Trái tim từ Quảng Ninh hồi sinh chàng trai suy tim ở TPHCM

(Dân trí) - Quả tim hiến từ Quảng Ninh vượt hơn 1.700km vào TPHCM, kịp ghép cho nam bệnh nhân 23 tuổi suy tim tối cấp, từng ngưng tim và phải duy trì sự sống bằng ECMO.
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