Trái ngọt của anh nông dân “khùng” bắt nhãn ăn cá, uống dịch chuối

Từng bị gọi là “khùng” vì bắt cây nhãn ăn cá, uống dịch chuối, anh nông dân Hưng Yên thu quả ngọt với sản phẩm hữu cơ được đặt mua từ khi chưa vào mùa.
