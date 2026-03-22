Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng giúp người dân thoát cảnh kẹt xe trên quốc lộ 51; tạo ra trải nghiệm hoàn toàn mới trên đường từ TPHCM về vùng biển Vũng Tàu.