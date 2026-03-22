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Trải nghiệm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng giúp người dân thoát cảnh kẹt xe trên quốc lộ 51; tạo ra trải nghiệm hoàn toàn mới trên đường từ TPHCM về vùng biển Vũng Tàu.
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