Trại lợn xả thải trực tiếp ra môi trường

Nước hồ Đầm Xanh vốn trong xanh ngay bên Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long đã bị ô nhiễm nặng do trang trại lợn xả nước thải trực tiếp ra môi trường.
