Chiều 27 Tết, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM rà soát công tác chuẩn bị Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 trước thềm khai mạc, khi sự kiện năm nay đạt quy mô lớn nhất trong 15 năm.