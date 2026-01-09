Video
video cùng chuyên mục

TPHCM lạnh như Đà Lạt, người trẻ thích thú diện đồ mùa đông

Sáng 9/1, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ TPHCM giảm rõ rệt. Nhiều người trẻ khoác áo ấm, đeo găng tay ra đường, tận hưởng tiết trời lạnh hiếm gặp vào sáng sớm.
