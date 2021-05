Toyota Camry thế hệ mới trình làng tại Thái Lan

Thế hệ mới của Toyota Camry đã chính thức được giới thiệu tại Thái Lan với 4 phiên bản - 2.0G AT, 2.5G AT, 2.5 HV AT và 2.5 HV Premium AT, giá bán từ 1.445.000 baht (1 tỉ đồng) cho phiên bản 2.0G AT tiêu chuẩn đến 1.799.000 baht (1,26 tỉ đồng) cho phiên bản cao nhất - 2.5 HV Premium AT.