Tổng thống Trump: Mỹ sẽ sớm rút khỏi "chảo lửa" Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 bất ngờ tuyên bố, lực lượng quân đội Mỹ sẽ sớm rút khỏi chiến trường Syria với lý do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại và đến lúc Mỹ cần tăng cường an ninh biên giới, tái thiết hạ tầng. (Video: CBS)