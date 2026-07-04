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Tổng thống Nga Putin thăm sở chỉ huy dã chiến của quân đội Nga

Tổng thống Vladimir Putin thăm sở chỉ huy dã chiến của quân đội Nga, đưa ra các mệnh lệnh quan trọng sau chiến thắng ở Konstantinovka.
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