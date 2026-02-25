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Tổng thống Mỹ tiến vào nhà quốc hội đọc Thông điệp liên bang

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bài diễn văn Thông điệp Liên bang truyền thống trước Quốc hội vào tối 24/2 (giờ Mỹ).