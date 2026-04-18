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Tổng thống Iran thong thả đạp xe cùng một số quan chức chính phủ ở Isfahan

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thong thả đạp xe cùng một số quan chức chính phủ ở Isfahan, nơi có cơ sở hạt nhân đặc biệt quan trọng.
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