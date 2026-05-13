Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc

Chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh vào ngày 13/5, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.
Đọc thêm : Phái đoàn lãnh đạo hùng hậu tháp tùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc