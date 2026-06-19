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Tóc Tiên làm vedette thời trang, biểu diễn loạt hit

Ca sĩ Tóc Tiên trở thành tâm điểm tại đêm mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, diễn ra tối 18/6 tại TPHCM.
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