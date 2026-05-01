Vật thể lớn phát lộ trên bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã được cơ quan chức năng trục vớt. Bước đầu xác định đây là xe tăng đã rỉ sét, bị vùi lấp dưới cát suốt nhiều năm.