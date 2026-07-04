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Toàn cảnh chiến dịch tấn công Konstantinovka của quân đội Nga

Toàn cảnh chiến dịch tấn công Konstantinovka của quân đội Nga. Lực lượng Ukriane đã thất thủ sau nhiều tháng bám trụ.
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