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Tòa nhà ở Romania trúng UAV

Bộ Quốc phòng Romania cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ Nga đã lao vào tòa nhà khiến 2 người bị thương.
Đọc thêm : Romania xác nhận UAV đánh trúng tòa nhà là vũ khí Nga