Video
video cùng chuyên mục

Tọa đàm về an toàn giao thông học đường

Tọa đàm diễn ra lúc 14h30 ngày 17/3 trên báo Dân trí, bàn giải pháp nâng cao an toàn giao thông học đường với sự phối hợp của cơ quan quản lý, nhà trường và gia đình.
Đọc thêm : An toàn giao thông học đường: Giải pháp từ cổng trường tới gia đình