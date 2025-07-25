Video
video cùng chuyên mục

Tọa đàm “BHTN – Điểm tựa an sinh, động lực trở lại thị trường lao động”

Ngày 25/7, báo Dân trí tổ chức buổi tọa đàm “Bảo hiểm thất nghiệp – Điểm tựa an sinh, động lực trở lại thị trường lao động”
Đọc thêm : Tọa đàm “Bảo hiểm thất nghiệp – Điểm tựa an sinh, động lực trở lại thị trường lao động”