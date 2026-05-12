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Tổ hợp phòng không Buk-M3 của Nga khai hỏa diệt mục tiêu

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga khai hỏa đạn thật, diệt mục tiêu.
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