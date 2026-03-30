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Tình trạng người dân vứt rác bừa bãi đang là vấn đề nhức nhối của Hà Nội

Rác thải bị người dân vứt bừa bãi đang là vấn đề nhức nhố tại Hà Nội, tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được giải quyết triệt để.
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