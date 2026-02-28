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Tiểu thương chợ Bình Tây khai hội lớn nhất năm giữa Chợ Lớn

Sáng 28/2, hàng trăm tiểu thương chợ Bình Tây (phường Chợ Lớn, TPHCM) làm lễ Kỳ Yên, dâng hương cầu bình an, kỳ vọng năm mới kinh doanh thuận lợi.
Đọc thêm : Tiểu thương chợ Bình Tây khai lễ Kỳ Yên lớn nhất năm ở Chợ Lớn