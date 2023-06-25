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Tiểu thư 10 tuổi đã đi xe sang, người dát đồ hiệu hàng tỷ đồng

Moo Abraham có cuộc sống khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa khi thường xuyên mặc đồ hiệu, xách túi Hermès đắt đỏ.
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