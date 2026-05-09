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Tiếng hót đặc biệt của loài chim bắt cô trói cột

Một loài chim được phân bố rộng khắp trên mọi miền tại Việt Nam, nhưng sở hữu một cái tên đặc biệt ít người biết đến.
Đọc thêm : Loài chim có cái tên đặc biệt, được phân bố rộng rãi tại Việt Nam