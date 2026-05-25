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Tiến độ hoàn thiện pháp lý và bàn giao các dự án Sun Group bên sông Hàn

Tòa Symphony 5 thu hút giới đầu tư với 1.669 lượt booking (đặt chỗ) trong sự kiện ra mắt mới đây.
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