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Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ cất cánh tấn công mục tiêu ở Iran

Hàng loạt chiến đấu cơ Mỹ cất cánh từ tàu sân bay, thực hiện các vụ tấn công mục tiêu ở Iran.
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