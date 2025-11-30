Video
video cùng chuyên mục

Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-75 Checkmate của Nga

Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-75 Checkmate của Nga sở hữu nhiều tính năng vượt trội và có giá thành hợp lý, là đối thủ cạnh tranh của F-35 Mỹ.
Đọc thêm : Tiêm kích tàng hình Su-75 của Nga "chiếu tướng" F-35 Mỹ