Thưởng thức MV mới của No Doubt

(Dân trí) - Nhóm nhạc nổi tiếng No Doubt vừa tung đĩa đơn Looking Hot. Đây là ca khúc trích từ album mới của nhóm Push And Shove. No Doubt sẽ có nhiều buổi diễn tại Mỹ trong tháng 11 và tháng 12 để quảng cáo album mới. Ngoài ra nhóm còn giao lưu với fans trên Twitter.