Thực hư chuyện nam sinh bị xịt thuốc mê bắt cóc

Ông Nguyễn Đăng Thủy – Trưởng Công an xã Đà Sơn (Đô Lương) khẳng định thông tin về vụ bắt cóc xảy ra vào tối ngày 28/3 xảy ra đối với công dân trên địa bàn là không đúng sự thật. Sáng ngày 29/3, trên facebook có tên Thời Hoàng Kim có đăng tải thông tin về một vụ bắt cóc. Theo đó, nạn nhân là nam sinh Nguyễn Quốc Cường (lớp 11, Trường THPT Đô Lương 1). Khoảng 7h30 tối ngày 28/3, Cường bị một một đối tượng xịt thuốc mê đến ngất xỉu rồi trói, đưa lên xe máy. Khi chở đến cánh đồng xã Lạc Sơn (Đô Lương) thì nạn nhân tỉnh thuốc, dãy dụa tự cởi trói rồi bỏ chạy và may mắn được những người đi soi lươn giúp đỡ. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện sơ cứu vết thương và được khâu 5 mũi vào chân. Trong thời gian ngắn đã sst này đã có hơn 1.000 lượt chia sẻ. Thông tin đăng tải khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là khi mẹ nạn nhân đến Công an huyện trình báo. Ngày 29/3, Công an huyện Đô Lương đã chỉ đạo Ban Công an xã Đà Sơn xác minh sự việc. “Thông tin xác minh cho thấy đây không phải là một vụ bắt cóc. Tối ngày 28/3, khi tại khu vực cổng chào xóm 12, Cường gặp 1 nam thanh niên. Người này cầm theo một chiếc can nhựa và rủ Cường đi mua xăng nên Cường lên xe. Sau đó Cường về nói với mẹ là mình bị xịt thuốc mê, bị trói khiến sự việc được hiểu theo chiều hướng là một vụ bắt cóc. Điều chúng tôi băn khoăn là Cường không chịu cung cấp thông tin về nam thanh niên này. Các lời khai của em Cường có nhiều điều mâu thuẫn nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh thêm. Công an xã cũng yêu cầu Nguyễn Quốc Cường viết tường trình lại sự việc. Tại cánh đồng xã Lạc Sơn – nơi được cho là Cường tỉnh lại, tự giải thoát mình khỏi bọn bắt cóc chúng tôi có thu giữ được 1 chiếc dép của Cường, còn áo len thì không tìm thấy”, ông Thủy cho hay.