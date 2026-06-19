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Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga hiệu quả

ASEAN và Nga cam kết mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện cũng như trong các lĩnh vực then chốt.
Đọc thêm : Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga hiệu quả