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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu "không có ngoại lệ"

(Dân trí) - Chiều 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu "không có ngoại lệ" đối với tiến độ sân bay Long Thành, bảo đảm dự án đi vào hoạt động cuối năm 2026.
Đọc thêm : Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu "không có ngoại lệ" với tiến độ sân bay Long Thành