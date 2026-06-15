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Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Sáng 15/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
Đọc thêm : Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường