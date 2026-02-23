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Thu tiền gửi xe trái phép trên đường vào chùa Phúc Khánh

Nhiều người chèo kéo, thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào chùa Phúc Khánh (phường Đống Đa, TP Hà Nội), thu 20.000 đồng mỗi lượt gửi xe máy.
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