Video
video cùng chuyên mục

Thủ môn Campuchia bất ngờ bị điều tra bán độ khi AFF Cup đang diễn ra

Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đã mở cuộc điều tra trước nghi ngờ thủ thành Vireak Dara bán độ khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu với Singapore.
Đọc thêm : Thủ môn Campuchia bất ngờ bị điều tra bán độ khi AFF Cup đang diễn ra