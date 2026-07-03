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Thủ đô Ukraine bị Nga tập kích tên lửa và UAV dữ dội

Thủ đô Kiev của Ukraine bị Nga tập kích tên lửa và UAV ồ ạt vào đêm 1, rạng sáng 2/7 gây cháy nổ dữ dội.
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