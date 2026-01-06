Video
video cùng chuyên mục

Thợ làm trống Văn Thượng vào vụ Tết

Cùng với việc đóng khung, đóng mộng để căng tấm da, người thợ phải nhún nhảy trên mặt trống để tạo độ đàn hồi tối ưu, giúp âm trống vang, rền hơn.
