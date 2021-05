Thiếu tướng Phan Anh Minh giải thích thông tin công an phường bị tố vô cảm khi xảy ra vụ án

Về thông tin Công an phường vô cảm, không giải quyết khi người dân trình báo vụ việc hiệp sĩ bị đâm. Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM ại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ án tổ chức sáng nay, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, giải thích, sở dĩ cán bộ Công an phường 2, quận 3 không xử lý do cán bộ này đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường giải tòa nhà thờ Hồi giáo. Hôm đó, ngoài cán bộ Công an phường 2 này còn có một người tổ dân phố trực. Khi có người dân đến báo, cán bộ Công an phường 2 đã hướng dẫn người dân đến ngay Công an phường 10 chỉ cách đó không xa báo tin, đồng thời cử người tổ dân phố cũng chạy đến Công an phường 10 báo tin, nhưng lúc đó Công an phường 10 đã biết vụ việc và đang triển khai bảo vệ hiện trường.