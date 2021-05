Thí sinh nhiều tuổi nhất tại Nghệ An

SN 1965, thí sinh Nguyễn Xuân Hồng là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại Nghệ An. Thí sinh Nguyễn Xuân Hồng dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (Tp Vinh, Nghệ An), khu vực dành cho thí sinh tự do. Đây cũng là kì thi THPT quốc gia đầu tiên của thí sinh 53 tuổi này.