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Theo chân nhà mạng lên bản chuẩn hóa thuê bao

Trước hạn chót 15/6, các nhân viên nhà mạng mang thiết bị lên tận bản làng vùng cao Lào Cai, hỗ trợ người dân xác thực sinh trắc học và chuẩn hóa thuê bao.
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