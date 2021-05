The Wanted “hút hồn” khán giả Anh

(Dân trí) - 5 anh chàng điển trai của nhóm nhạc The Wanted: Nathan Sykes, Max George, Siva Kanaswaran, Tom Parker, Jay McGuiness đã trình diễn ca khúc mới Show Me Love (America) trên sân khấu của cuộc thi The X Factor tại London hôm 28/10 và được khán giả cổ vũ hết mình.