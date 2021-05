Tháo iPhone 3Gs chưa kích hoạt bảo hành tại Việt Nam

Bên trong, bo mạch chính và các linh kiện đi kèm đều không bám bụi bẩn, số series được in trên bo mạch và màn hình vẫn còn nguyên. Các tem mà chỉ có Apple sử dụng cho đời iPhone 3Gs vẫn còn nguyên, chẳng hạn tem "Do not remove" hay tem quỳ tím để nhận biết máy có vô nước hay chưa.