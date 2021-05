Thanh Thảo thể hiện "You raise me up" tại The Voice Kids 2014

(Dân trí) - Cô bé Thanh Thảo, người đang khiến cư dân mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh hát rong, bán kẹo kéo ngoài đường phố, từng thể hiện ca khúc "You raise me up" tại cuộc thi The Voice Kids năm 2014.