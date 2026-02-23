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Thanh niên gặp nạn vì vừa chạy xe máy vừa dán mắt vào điện thoại

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại nhưng vẫn lao đi với tốc độ cao.
Đọc thêm : Thanh niên gặp nạn vì vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại