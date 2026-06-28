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Thanh niên đi xe máy bất ngờ đâm vào ô tô chạy cùng chiều

Không hiểu vì lý do gì, nam thanh niên đi xe máy lại không tập trung nhìn đường nên đã đâm vào đuôi chiếc ô tô chạy cùng chiều.
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